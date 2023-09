Greenwood riparte dal Getafe: ufficiale il prestito dal Manchester United

Due settimane dopo il doppio comunicato con il quale le due parti sancivano la decisione comune di non proseguire insieme per "motivi di opportunità", nonostante il giocatore sia stato prosciolto dalle accuse di stupro e violenza privata, si è svelato il mistero che ha accompagnato gli ultimi giorni del mercato inglese, ovvero quello sull’ipotetica rescissione del contratto di Greenwod, legato ai Red Devils fino al 2025, con un’opzione a favore del club per un’ulteriore stagione.

"Il club continuerà a offrire a Mason e alla sua famiglia il supporto necessario” si legge in un comunicato dello United, che in base a quanto trapela pagherà una parte consistente dell’ingaggio di Greenwood, che ha firmato per il Getafe poco prima della fine del mercato inglese e che negli ultimi giorni era stato avvicinato anche da diversi club della Premier.

Appare comunque difficile immaginare che, anche in caso di buon rendimento al Getafe, la carriera di Greenwood possa un giorno riprendere a Old Trafford, ma intanto il giocatore cercherà di sfruttare questa opportunità.

Causa motivi burocratici Greenwood non sarà a disposizione del tecnico del Getafe Bordalas per la partita di sabato 2 settembre contro il Real Madrid. Il suo debutto con la nuova maglia dovrebbe avvenire dopo la sosta per le nazionali, il 17 settembre in casa contro l’Osasuna.

