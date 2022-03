Gremio festeggia e dagli spalti lanciano cellulare in faccia a Lucas Silva

Il calciatore colpito al volto da un cellulare

Ha dell'incredibile quanto accaduto in Brasile nella sentitissima partita tra International e Gremio . La squadra ospite, nel pieno dei festeggiamenti per la rete dello 0-3, è rimasta sconvolta da un terribile episodio. Dagli spalti, qualcuno ha lanciato un cellulare che ha colpito al volto Lucas Silva .

Le immagini diventate virali sul web non lasciano dubbi sull'accaduto. Come riportato da Globo Esporte, nel momento dei festeggiamenti per la terza rete del Gremio, qualcuno dagli spalti ha lanciato con grande forza un telefono cellulare verso i calciatori nerazzurri. L'oggetto ha colpito al volto l'ex Real Madrid Lucas Silva provocandogli un brutto taglio prontamente curato dallo staff medico.