Gremio, Renato Portaluppi tuona: “Chi pensa alla salute dei calciatori?”

L’emergenza Coronavirus arriva anche in Sud America. In Brasile l’ultima protesta in ordine di tempo viene dal Gremio. Il tecnico del club Renato Portaluppi è sceso in campo con la mascherina, imitato dal suo staff, prima del match contro il Sao Luiz. Una mossa fatta per protestare contro i vertici del calcio brasiliano, nonostante la decisione di giocare a porte chiuse. Queste le sue parole: “Protestiamo perché anche noi calciatori e gente del calcio siamo persone. Gli spettatori vengono protetti con le porte chiuse ma a noi chi pensa? Spero che chi ne ha la possibilità abbia il buon senso di fermare i campionati. Deve fermarsi il Brasile intero. Se questo non succederà, se ne dovranno assumere le conseguenze. Oppure vogliono che scioperiamo? La vita non ha prezzo, siamo essere umani e abbiamo una famiglia anche noi”.