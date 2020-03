Griezmann allontana l’addio: testimonial della prossima stagione

Il matrimonio tra Griezmann e il Barcellona sembrava fosse arrivato al termine. Il francese all’inizio della sua esperienza al Camp Nou aveva fatto molta fatica ad inserirsi, anche per il fatto che l’ex Atletico è sempre stato schierato fuori ruolo. Il rendimento sicuramente non è all’altezza delle sue qualità con appena 8 gol segnati in Liga in 26 partite. In Champions il bottino è ancora più magro: 2 gol in 7 partite.

NON SARA’ ADDIO – Contrariamente a quanto è stato raccontato negli ultimi mesi, il connubio tra Griezmann e il francese continuerà anche la prossima stagione. Una notizia che sorprende e a riportarla è il Mundo Deportivo. Secondo quanto raccolto dal quotidiano spagnolo, il francese è stato scelto insieme a Messi come testimonial della prossima stagione. Il francese infatti participerà allo shooting con le maglie della prossima stagione. Un indizio in più che sancisce il legame tra Griezmann e il Barcellona.