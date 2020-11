Griezmann chiarisce: “Parole mio zio e dell’ex agente su Messi? Non ho rapporti dal giorno in cui non si è presentato al mio matrimonio…”

Ha detto che farà parlare il campo, ma Antoine Griezmann ha voluto far chiarezza soprattutto sulle moltissime voci circolate sul suo rapporto con Messi smentendo, di fatto, suo zio e iò suo ex agente che di recente avevano attaccato il 10 argentino per la situazione creatasi al Barcellona.

Griezmann: “Non ho rapporti con mio zio”

“Le critiche del mio ex agente e di mio zio a Messi? Ho concluso la mia relazione con lui (Eric Olhats ndr) dal momento in cui mi sono sposato”, ha detto Griezmann. “L’ho invitato al matrimonio, ma non è venuto, da allora ho interrotto ogni rapporto con lui. Dato che né mio padre né mia sorella parlano alla stampa, la gente chiama mio zio per sentire qualcosa. In ogni caso, nonostante quello che è successo con le sue parole, Messi sa bene che nutro molto rispetto e ammirazione per lui. Mio zio non ha idea di come funzioni effettivamente il calcio. Adesso non ho nemmeno il suo numero di telefono”.