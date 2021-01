Griezmann, con chi ce l’hai? “Arrabbiati e delusi. Ci siamo difesi male e se nessuno urla…”

Dalla gioia per le due reti in Supercoppa, alla delusione per l’amara sconfitta. Antoine Griezmann si arrende, così come il suo Barcellona, all’Atletico Bilbao e commenta con una vena polemica nei confronti della squadra il k.o. e la mancata vittoria del trofeo.

Griezmann: con chi ce l’hai?

“Le mie sensazioni? Sono di chi ha perso. Siamo arrabbiati, delusi, stanchi e sconvolti”, ha esordito Griezmann dopo la sfida di Supercoppa come riportano As e Marca. “Quando perdi una finale queste sono le sensazioni che si provano. Abbiamo giocato male in difesa, sapevamo che le squadre di Marcelino sono dure da sfidare. Ma ripeto abbiamo difeso male, i dettagli hanno fatto la differenza. Quando la palla esce o quando si deve iniziare a correre qualcuno deve urlare”.

E sull’espulsione di Messi: “Sinceramente non ho visto cosa è accaduto”, ha chiosato l’attaccante francese.

