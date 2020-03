Griezmann conteso da Manchester, Chelsea, Inter e…Everton!

Il futuro di Antoine Griezmann è più incerto che mai. Nonostante il Barcellona sembrerebbe averlo scelto come testimonial della maglia della prossima stagione insieme a Messi, le voci lo danno sempre più lontano dal Camp Nou. Su di lui ci sarebbero parecchi club di Premier e anche una squadra di A.

TOFFEES – In Premier sono 4 le contendenti per il folletto francese: Arsenal, Chelsea, Manchester United e Everton. Secondo quanto riportato dal Sun il modello Toffees assomiglia molto a quello dell’Atletico e sono in tanti a sognare la firma di Griezamann. Inoltre, l’Everton in estate potrebbe salutare Richarlison e con l’incasso andare a bussare alla porta del Barcellona per il campione del mondo.

ITALIA – Per quanto riguarda la Serie A, l’Inter sarebbe interessata al francese e la chiave potrebbe essere Lautaro Martinez. L’argentino infatti è da lungo corteggiato proprio dai blaugrana.