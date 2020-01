Griezmann: “Devo molto alla Real Sociedad e all’Atletico Madrid. Barcellona? Qui per imparare da Messi…”

Interessante intervista rilasciata da Antoine Griezmann, attaccante del Barcellona e della Francia, ai microfoni a La Liga e pubblicata da DAZN. Tanti temi caldi trattati dal calciatore blaugrana. Dai suoi inizi alla Real Sociedad fino ai sogni futuri, fatti di obiettivi concreti col club e con la propria Nazionale.

CARRIERA – “Alla Real Sociedad devo molto, perchè quando ho iniziato è stato il primo club a credere in me. Mi ha dato tutto per essere felice, tanto in campo quanto fuori. Sono stati loro a farmi firmare il primo contratto da professionista. Gli devo tantissimo. E poi l’Atletico: i tifosi, il Cholo Simeone, i compagni, è stata un’esperienza bellissima al momento la migliore della mia carriera. Bei momenti con i compagni, con i tifosi, per me sono stati i migliori. Ora sono qui a Barcellona, nel club più grande del mondo. È una nuova sfida, gioco e nuovo stile, nuovi compagni, per questo mi sto ambientando poco a poco”.

A BARCELLONA – “Sto imparando, vedendo cose nuove e sto cercando di integrarmi nel migliore dei modi in questo gruppo. Sono molto felice di essere qui e mi sto divertendo. Spero di migliorare sia nei goal che negli assist. Ripeto, mi sto adattando, cercando di imparare il più possibile la tattica visto che venivo da un altro tipo di gioco. Mi sento bene però, a livello fisico e mentale. Ho tanta voglia di lavorare, allenarmi e migliorare”. E su Messi: “Messi lo vedo ogni giorno, cerco di carpirne i movimenti, o muovermi bene quando ha il pallone per avere una maggiore connessione. Leo è il più forte giocatore del mondo ed è bello dividere il campo con lui”.

OBIETTIVI – “I sogni sono vincere la Liga, la Champions, Coppa del Re, l’Europeo, un altro Mondiale, tante cose. Fare felice la mia famiglia, i miei compagni, i miei amici, tante cose”, ha concluso Griezmann.