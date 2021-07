Griezmann e Dembelé nella bufera per un caso di razzismo

Qualche commento di troppo da parte dell'esterno e del bomber francese

Non c'è pace per Antoine Griezmann e Ousmane Dembelé . Dopo l'eliminazione da Euro 2020, con la Francia fatta fuori agli ottavi di finale dalla Svizzera, ecco che per il centravanti e l'esterno, compagni anche nel Barcellona, arrivano nuove pesanti critiche.

LA VICENDA - In queste ore è circolato un filmato sui social, in modo particolare su Twitter, nel quale Dembelé, intento a guardare due signori cinesi a lavoro su una tv, si lascia andare ad un commento con Griezmann: "Tutte quelle smorfie solo per farti giocare a Pes (Pro Evolution Soccer ndr). Non ti vergogni?". E ancora: "Ma in che Paese vivi? Sei tecnologiciamente avanzato o no?". Parole che non sono piaciute a diversi utenti anche se, occorre dirlo, in tanti sottolineano come il video, seppur da condannare, possa risalire al passato, si pensa al 2019 visto il taglio di capelli di Griezmann.