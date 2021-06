Griezmann e il rapporto con Messi: “In campo gli dai un melone e lo trasforma in caviale…”

"Andiamo d'accordo e comunichiamo in campo e fuori. Al Barcellona ho avuto momenti difficili ma..."

Redazione ITASportPress

I due sono impegnati con le rispettive nazionali, eppure le domande sul loro rapporto non cessano. Parliamo di Lionel Messi e Antoine Griezmann compagni nel Barcellona e spesso al centro di diversi rumors che vorrebbero un feeling non esagerato tra loro. Parlando a L'Equipe, il centravanti fracese ha rispedito una volta per tutte al mittente ogni possibile problematica con La Pulce.

Griezmann e il rapporto con Messi

"Il nostro rapporto è buono. Andiamo d'accordo. A volte ci scriviamo messaggi, comunichiamo molto in allenamento", ha raccontato Griezmann sul feeling con Messi. "In campo è ovviamente un giocatore super facile con cui giocare. Gli mandi un melone, lui lo trasforma in caviale! Non abbiamo la pressione di sbagliare un passaggio con lui. Sul campo le cose migliorano sempre di più. Quest'anno è stato un po' complicato perché abbiamo avuto molti infortuni e abbiamo giocato in un sistema in cui tutti non erano necessariamente nella loro posizione migliore. Ma inizieremo una nuova stagione con tutti che stanno bene e sono sicuro andrà ancora meglio".

Sul suo percorso al Barcellona: "Se vissuto momenti tristi? Sì. Quando perdi il campionato, ad esempio, mi ha rattristato. E anche a inizio stagione, perché non giocavo, non mi sentivo importante. Sono abituato a giocare tutte le partite, i big match. Ma devo dire che mi sono ritrovato quando ero in panchina contro il Real Madrid (sconfitta 3-1 nell'ottobre 2020 ndr). Mi ha fatto impazzire vedere i miei compagni che si scaldavano in campo mentre io ero li accanto. Ma queste sono le scelte dell'allenatore e bisogna accettarle e fare di tutto per fargli cambiare idea".