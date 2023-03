Griezmann fa mea culpa: “Ho fatto male ai tifosi dell’Atletico Madrid ma ora…”

Il francese era andato al Barcellona deludendo i fan. Ora è tornato in maglia Colchoneros riconquistando la loro fiducia.

Redazione ITASportPress

L'Atletico Madrid ha speso 20 milioni per strapparlo al Barcellona (che ne aveva pagato 120 nell'estate 2019) e riportarlo nella capitale dopo il periodo in blaugrana. Stiamo parlando Antoine Griezmann che ha raccontato a Movistar quanto sia stato difficile riconquistare i tifosi che per tanto tempo, dopo il suo ritorno, lo aveva fischiato ad ogni partita per il "tradimento".

MEA CULPA - "La mia partenza dall'Atletico aveva fatto molto male ai tifosi. Mi avevano dato tutto e alla fine sono andato via perché ne avevo bisogno", ha spiegato Griezmann con molta onestà. "Da tifoso, anch'io sarei stato molto arrabbiato, me lo meritavo. Sono diventato umile e ho lavorato per riconquistarli. Chi mi conosce sa che ho bisogno del loro amore, del loro supporto per giocare ai massimi livelli".

Con prestazioni costanti in campo tra gol, assist e tanto sacrificio, Griezmann è stato in grado di conquistare ancora una volta i tifosi dell'Atletico Madrid tornando ad avere l'ottimo rapporto che c'era all'inizio. Sul campo è stata tra i migliori della stagione con 8 gol e 10 assist in 33 presenze considerando tutte le competizioni.