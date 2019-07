Griezmann: “Il Barcellona? Quando ho saputo ho pianto di gioia…”

Dopo cinque intense stagioni, Antoine Griezmann ha lasciato l’Atletico Madrid per approdare al Barcellona. Un’operazione che non ha mancato di suscitare polemiche, ma che, in ogni caso, va ad alzare ulteriormente il livello tecnico della formazione blaugrana. Ed il francese, durante un’intervista rilasciata a Marca, ha ripercorso i momenti in cui la trattativa è andata in porto.

EMOZIONE – “Quando ho saputo che ero ormai un giocatore del Barcellona, ero con i miei amici, mia moglie ed i bambini: ho chiamato mio padre ed ho iniziato a piangere di gioia. E’ stato un momento incredibile”.

IMPATTO – “I primi giorni a Barcellona sono andati bene, anche se c’è molta pressione. Lo spogliatoio mi ha accolto in maniera positiva: avverto ogni giorno di più la fiducia”.

ATLETICO – “So che mi fischieranno quando tornerò da avversario, ma questo fa parte del calcio. Sarà come accaduto con la Real Sociedad. Ma terrò sia l’Atletico sia la Sociedad sempre nel mio cuore”.