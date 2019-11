Griezmann, il mentore: “Non ingrana al Barcellona? Il problema è… la posizione di Messi”

L’ambientamento e le prestazioni di Antoine Griezmann con la maglia del Barcellona sono tema riccorente in Spagna, ma anche in Francia. A parlare dell’attaccante blaugrana è stato il suo mentore Eric Olhats. Parlando a L’Equipe, come riposta Sport, l’uomo che ha fatto crescere calcisticamente le petit diable ha parlato di quale sia il problema del centravanti ad adattarsi agli schemi del nuovo club sottolineando alcuni particolari molto rilevanti.

PROBLEMA – “Antoine si è sviluppato soprattutto come attaccante”, ha detto Olhats. “Il reparto d’attacco è il suo reparto, la sua posizione è quella e lui è bravo. Il problema è che in quella posizione c’è Messi. Hanno la stessa posizione. Immagino che per Valverde debba essere difficile far giocare Griezmann in quella squadra. Tatticamente Antoine è passato da un 4-4-2 molto particolare nell’Atletico Madrid, ad un 4-3-3 molto speciale nel Barça. Questo ha cambiato tutto e lui adesso deve trovare il suo posto nel Barcellona”.