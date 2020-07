Griezmann, incontro segreto con i vertici del Barcellona: la decisione sul suo futuro

“Contiamo su di te”. Questo sarebbe il messaggio che la dirigenza blaugrana avrebbe dato ad Antoine Griezmann riguardo al suo futuro. L’attaccante francese del Barcellona ha incontrato, neppure tanto segretamente, i leader del club catalano nella giornata di martedì, anche a seguito della grande partita giocata contro il Villarreal da parte del campione del mondo con la Francia. Secondo il quotidiano francese L’Equipe, l’attaccante ha ricevuto rassicurazioni sul futuro.

Griezmann resta al Barcellona

Da quanto si apprende, Griezmann è adesso molto più calmo rispetto a qualche settimana fa, quando l’ennesima esclusione nel match contro l’Atletico Madrid lo aveva davvero infastidito, non più dell’ingresso negli ultimi secondi di gioco. Le Petit Diable avrebbe dunque incontrato la società nella figura di Eric Abidal. Con il campione francese anche il suo entourage ed in particolare sua sorella, nonché la sua agente. Il Barcellona avrebbe dato garanzie al giocatore, sul ruolo di primaria importanza per la squadra. I vertici blaugrana sono convinti che la seconda stagione di Griezmann, con un contratto fino al 2024, sarà decisamente migliore della prima, e per questo gli hanno assicurato la permanenza in Catalogna. Il francese, da parte sua, ha dimostrato, per esempio già contro il Villarreal, di voler dimostrare il suo valore sia per l’allenatore sia per dirigenza e fan.



