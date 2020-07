Griezmann, l’alleato che non ti aspetti. Cerezo: “Un grande giocatore. Farà bene”

Momento molto delicato per Antoine Griezmann al Barcellona. Non solo i risultati sul campo fanno in modo che tra le fila blaugrana non ci sia un bel clima, ma anche la situazione personale non è delle più serene. Ancora un’esclusione per lui dall’undici iniziale scelto da Setien e ancora molti dubbi sull’effettivo suo apporto alla squadra dopo il noto trasferimento milionario dall’Atletico Madrid ad inizio stagione.

Griezmann, l’alleato che non ti aspetti

Interventuo su Onda Cero, il presidente dell’Atletico Madrid Enrique Cerezo ha commentato proprio il momento del suo ex calciatore con il quale, come specificato dallo stesso patron, interoccorrono ottimi rapporti. “Griezmann ed io abbiamo avuto un rapporto amichevole sempre. Lui è un bravo ragazzo e un grande giocatore di calcio. Tutti abbiamo alti e bassi”, ha esordito il numero uno dei Colchoneros. “Credo che Antoine non stia ancora bene al Barcellona, ma sono sicuro che dimostrerà il suo valore e avrà successo, perché Griezmann è un grande giocatore”.

E il momento de Le Petit Diable è evidente in tutta Europa con le prime pagine dei quotidiani che ormai ogni giorno evidenziano i problemi del Campione del Mondo col Barcellona. In questa stagione Griezmann ha giocato 32 partite in tutte le competizioni segnando solo otto gol e facendo cinque assist.

