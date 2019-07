Griezmann, l’avvocato attacca: “L’Atletico Madrid agisce in malafede”

Antoine Griezmann è ormai ufficialmente un nuovo giocatore del Barcellona. Un trasferimento che però ha fatto infuriare l‘Atletico Madrid, club che il francese ha lasciato dopo cinque anni e che lo accusa di essersi accordato con i blaugrana già da tempo, quando la sua clausola era ben superiore ai 120 milioni di euro versati adesso dai catalani. Parole che hanno scatenato la reazione di Sevan Karian, avvocato dell’attaccante, che ha così parlato a L’Equipe.

MALAFEDE – “Antoine è molto deluso dall’atteggiamento dell’Atletico e dei suoi dirigenti, che stanno agendo in malafede: in pubblico dicono infatti il contrario di quanto ci hanno comunicato in privato. Loro facciano pure quello che ritengono opportuno, noi faremo altrettanto. Griezmann adesso pensa solamente a questo nuovo capitolo della sua carriera”.