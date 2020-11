Griezmann, l’ex agente: “Messi al Barcellona è un monarca e impone regime del terrore”

Eric Olhats, ex agente di Antoine Griezmann è convinto che il francese non sia mai andato d’accordo con Messi al Barcellona ma per scelta dell’argentino definito un monarca e imperatore. Queste le dichiarazioni a France Football: “Antoine è andato in un club dove Messi ha gli occhi su tutto. È imperatore e monarca e non ha gradito l’arrivo di Antoine. Il suo atteggiamento era deplorevole e lo faceva stare male. Ho sempre sentito Griezmann dire che con Messi non ha avuto problemi, ma mai il contrario. L’argentino impone il regime del terrore. O sei con lui o contro di lui ”, ha detto.