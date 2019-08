Griezmann manager spietato: vende l’amico Lacazette all’Huddersfield

Davanti ai videogiochi non c’è amicizia che tenga. Dev’esserne convinto anche Antoine Griezmann a giudicare dalla sua maniacalità con il gioco Football Manager. L’attaccante del Barcellona si è improvvisato allenatore virtuale dell’Arsenal, squadra per cui nutre una certa simpatia, spingendosi fino al 2023. Quando ha postato la foto del suo undici ideale, l’amico Alexandre Lacazette ha notato un particolare non indifferente: la sua assenza tra i Gunners. Riprendendo l’immagine del connazionale, ha chiesto ironicamente spiegazioni: “Ed io dove sono?”. Diretta la replica di Mister Griezmann: “Nel 2021 abbiamo vinto tutto ma nel 2023 ti ho venduto all’Huddersfield per 23,5 milioni”. Una delucidazione che ha fatto sorridere Lacazette.