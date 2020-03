Griezmann: “Mi manca il calcio. Vorrei riavere la maglia numero 7…”

Anche Antoine Griezmann è chiamato a stare in casa in questo momento di emergenza per la Spagna per via del coronavirus. L’attaccante del Barcellona ha parlato a Marca in merito alle sue giornate senza calcio e al modo in cui si intrattiene per trascorrere il tempo nella propria dimora.

Tra i vari temi, non poteva mancare il pallone e la voglia di tornare presto sul campo: “Mi manca molto il calcio, ma in questo momento sappiamo che la cosa migliore è fermare tutto e rimanere in casa. In realtà non sappiamo neppure quando torneremo ad allenarci”, ha detto Griezmann. “Come sto? Diciamo bene, non possiamo fare nulla. Europeo rinviato? Da una parte mi dispiace ma devo anche dire che dall’altra è meglio perché avevamo molti infortunati”. E ancora sul calcio: “Mi piacerebbe riavere la maglia numero 7…”.

SCENARI PER IL FUTURO DI GRIEZMANN