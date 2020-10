Griezmann non ci sta: sbotta sui social contro stampa spagnola e articolo razzista verso Ansu Fati

Grave episodio di razzismo nei confronti del gioiellino del Barcellona Ansu Fati. Questa volta, però, ad essere negativamente protagonista è la stampa spagnola ed in particolare un articolo pubblicato da ABC. A mettere in risalto l’episodio, Antoine Griezmann che ha voluto pubblicamente difendere il suo compagno di squadra con un messaggio pubblicato via social.

Griezmann difende Ansu Fati

La colpa è delle parole scelte per scrivere l’articolo in cui si parlava delle doti atletiche di Ansu Fati dopo la bella prova in Champions League dello scorso martedì. “Ansu quando corre ha qualcosa di simile ad una gazzella, sembra un venditore ambulante giovane e nero”. Parole ritenute offensive da parte di Griezmann che ha condiviso quanto riportato da ABC con tanto si messaggio di condanna per queste frasi: “Ansu è un ragazzo eccezionale che merita rispetto come ogni essere umano. No al razzismo e no alla maleducazione”, ha voluto ribadire Le Petit Diable.