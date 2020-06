Griezmann non ha dubbi: “Voglio finire la carriera in MLS”

Vincere tutto il possibile col Barcellona e, chissà, magari fare il bis di un Mondiale con la Francia, poi, nel futuro di Antoine Griezmann ci sarà l’America. Lo ha detto in passato e lo ha ribadito anche nelle scorse ore ai microofoni del Los Angeles Times.

L’attaccante del Barcellona, che si prepara alla ripresa della Liga dopo l’emergenza coronavirus, ha ammesso quali sono i suoi obiettivi più prossimi ma anche quelli maggiormente lontani ammettendo di vedersi nel campionato di MLS per concludere la propria carriera.

Griezmann: MLS nel futuro

Non ha dubbi e sembra avere le idee piuttosto chiare sul proprio futuro. Prima di appendere le scarpette al chiodo, Griezmann vuole centrare alcuni obiettivi: “Vincere la Liga e la Champions League col Barça sarebbe un sogno”, ha spiegato il centravanti francese. “E dopo vincere qualsiasi cosa vsi potrà vincere come ad esempio il Mondiale del Qatar. E poi la MLS. Non so con quale squadra ma voglio giocare in MLS sicuramente. Il mio desiderio è quello di chiudere la mia carriera negli Stati Uniti giocando bene e facendo parte di un team che possa vincere”.

Gli altri desideri del campione francese

Solamente poche settimane fa Griezmann si era soffermato sul momento senza calcio, ribadendo la volontà di tornare al più presto a giocare e sottolineando un altro piccolo desiderio: riavere la maglia numero 7. “Mi manca molto il calcio”, aveva detto a Marca durante la quarantena. “Ma sappiamo che per stare tutti bene bisogna rispettare le regole”. E in ottica Nazionale: “L’Europeo rinviato da una parte mi provoca dispiacere, ma devo anche dire che dall’altra è meglio perché avevamo molti infortunati”. Infine: “Mi piacerebbe riavere la maglia numero 7…”. Insomma, idee chiare per il centravanti del Barcellona che al suo arrivo in blaugrana ha indossato la divisa numero 17 e sogna di cambiare presto numero…