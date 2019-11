Griezmann: “Oroglioso di essere al Barcellona. Datemi fiducia e verrà tutto da sé”.

Qualche giorno fa abbiamo riportato le parole di Antoine Griezmann, che lamentava una posizione in campo non proprio congeniale da quando gioca nel Barcellona. Ecco, invece, quanto dichiarato a Téléfoot: “Non è stato facile approdare in una nuova squadra, e nemmeno adattarsi ad un ruolo non propriamente tuo, ma devo lavorarci su e sono orgoglioso di dove mi trovo. Fidatevi di me, e tutto andrà come deve andare – ha rassicurato l’attaccante francese -. Sono un giocatore che pensa alla squadra, ho segnato un sacco di gol in carriera ma non è il mio scopo principale di quando scendo sul terreno di gioco, io voglio aiutare i compagni il più possibile per accumulare vittorie”.

E ancora: “Voglio essere un giocatore importante per il club, accumulare più minuti possibili, segnare gol e fare assist, qualificarsi in Champions e guidare la Liga. Dobbiamo essere pronti”.