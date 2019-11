Griezmann rompe il silenzio: “In Nazionale gioco nel mio ruolo. Al Barcellona…”

Antoine Griezmann ha rotto il silenzio dopo le varie critiche arrivate per le sue prestazioni opache con la maglia del Barcellona. L’attaccante ha parlato ai media francesi, come riporta anche Mundo Deportivo, subito dopo la partita della sua Francia contro la Moldavia che ha certificato la qualificazione dei galletti per Euro 2020.

L’attaccante ha commentato il suo adattamento al Barcellona mettendo in evidenza come la sua posizione, il suo ruolo, sia ben diverso tra Nazionale e club: Giocare più al centro dell’attacco è meglio per me dato che posso ottenere un orientamento migliore”, ha detto Griezmann. “Ho giocato in questa posizione per molti anni (all’Atletico Madrid ndr) e ora quello che devo fare è adattarmi al gioco del Barcellona. Sto imparando molto, anche se sapevo fin dall’inizio che arrivare a Barcellona sarebbe stato difficile”, ha ammesso le Petit Diable che anche alla vigilia della gara era stato difeso sul tema dal ct Deschamps.