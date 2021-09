Griezmann saluta tifosi del Barcellona: “Me ne vado triste perché…”

Torna all'Atletico Madrid il calciatore francese

Si è conclusa l'avventura al Barcellona di Antoine Griezmann che saluta i tifosi con un messaggio sui social prima di indossare la maglia dell'Atletico Madrid: "Me ne vado ringraziandovi per il vostro affetto. Ho dato tutto per questa maglia e me ne vado triste per non essere riuscito a godere del vostro supporto dagli spalti, ma sono orgoglioso di essere stato uno di voi".