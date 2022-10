Griezmann, scuse per passaggio al Barcellona: “Ai tifosi dell’Atletico chiedo perdono”

Proprio del suo passaggio in blaugrana, il francese ha parlato in modo molto sentito rivolgendosi ai tifosi Colchoneros. Come riportato anche da Cadena Cope, Le Petit Diable ha detto: "Tutta la squadra ha fatto un lavoro incredibile. Abbiamo corso insieme, attaccato, agito come una squadra. Ne abbiamo passate tante, ma vincere alla fine è la sensazione migliore. Sono felice perché i miei figli mi chiederanno se ho segnato un gol e io posso rispondere di sì. Sono contento di aver firmato un contratto con l'Atlético e di essere tornato ad essere un giocatore di questa squadra a tutti gli effetti".