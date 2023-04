Griezmann: “Sempre detto che mi piacerebbe la MLS ma ora felice all’Atletico”

Ha fatto di tutto per tornare nell' Atletico Madrid e farsi "perdonare" dai tifosi dopo l'addio e il passaggio al Barcellona. Ora Antoine Griezmann è tornato protagonista tanto amato in casa Colchoneros e a DAZN Spagna ha parlato delle sue sensazioni ed emozioni anche in vista proprio della gara di questa domenica contro i blaugrana.

Il francese, come sottolineato anche da DAZN, ha sempre detto di amare l'idea di giocare in futuro in MLS ma ora si vede solo nell'Atletico: "Non c'è club migliore o dove mi senta più felice. La MLS? Ho sempre detto che volevo giocare in MLS, ma in Europa ho fatto tutto il possibile per tornare qui e per essere accettato e ho fatto di tutto per potermi godere questo club".