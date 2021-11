Griezmann sincero: “Barcellona non catastrofica ma all’Atletico sono apprezzato”

Parla l'ex attaccante blaugrana che dopo la cessione ai catalani è tornato "a casa" all'Atletico Madrid

"La mia avventura al Barcellona non è stata catastrofica, ho fatto in media una ventina di gol per stagione", ha detto le Petit Diable facendo un bilancio della sua parentesi catalana. "Per me è un immenso orgoglio aver potuto indossare quella maglia. Ero molto contento di giocare lì: ho avuto compagni straordinari, ho imparato dagli allenatori che ho avuto, anche nei momenti più complicati".