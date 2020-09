Griezmann studia da allenatore con… Football Manager: “Cerco di imparare perché é molto vicino alla realtà”

Ha grande voglia di tornare in campo ed essere protagonista con la maglia del Barcellona. Antoine Griezmann si racconta ai microfoni di Goal France a pochi giorni dal debutto in stagione nella Liga che vedrà i blaugrana impegnati contro il Villarreal. Il centravanti francese ha commentato quali siano i suoi hobby e come passa il tempo libero destando molta curiosità.

Griezmann: “Gioco e imparo ad allenare con Football Manager”

“Ousmane Dembelé gioca molto a Fortnite, anche Sergi Roberto. Penso che ognuno abbia le proprie cose a cui pensare oltre al calcio”, ha esordito Griezmann raccontando le passioni dei compagni e le sue. “Per me, invece, è bello giocare a Football Manager. Lo adoro. Gioco con il Marsiglia. Mi piace molto giocare e soprattutto cerco di imparare le cose come allenatore, come guidare un gruppo, e credo che come gioco sia molto vicino alla vita reale”.

Vita reale che vedrà il suo Barcellona scendere presto in campo ma senza pubblico: “Senza tifosi è molto diverso. In uno stadio vuoto si sente la differenza. Penso che la sensazione migliore sia poter festeggiare con la tua gente, con i tuoi fan, e spero che questo possa succedere il prima possibile”.

