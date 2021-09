Griezmann torna al Wanda Metropolitano: tifosi divisi tra fischi e applausi

Debutto davanti al suo nuovo-vecchio pubblico per le Petit Diable

Il ritorno di Antoine Griezmann al Wanda Metropolitano non è andato secondo le aspettative. L'attaccante francese, alla prima gara davanti al proprio pubblico dopo aver vestito nuovamente la maglia dell' Atletico Madrid , è stato accolto in modo piuttosto "vivace" dai propri fan.

Nella sfida contro il Porto in Champions League, le Petit Diable è stato salutato con un boato di fischi alla lettura delle formazioni e, nel suo caso, dei giocatori a disposizione visto che ha iniziato il match dalla panchina. Quando lo speaker ha annunciato "Numero 8, Antoine Griezmann", il pubblico è esploso in fischi e urla .

Meglio, invece, è andata a gara in corso quando l'attaccante ha fatto il suo ingresso in campo nella ripresa. Griezmann è entrato in campo e il Wanda Metropolitano si è mostrato diviso sul da farsi. Parte del pubblico ha proseguito nei fischi mentre il restante 50% ha preferito applaudirlo e incoraggiarlo.