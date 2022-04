Griezmann: “Vi racconto i miei due gol preferiti in carriera…”

Parla l'attaccante francese dell'Atletico Madrid

Antoine Griezmann si è raccontato a 360° a GQ. Nella sua intervista, ripresa da AS, l'attaccante ora di nuovo all'Atletico Madrid ha affrontato diverse tematiche soffermandosi anche sul suo momento personale, tra campo e famiglia, ma anche ripercorrendo le migliori rete realizzate in carriera, o per lo meno le sue preferite.