Un gruppo di hacker ha rubato 519mila euro al Paris Saint-Germain, che il club francese avrebbe dovuto trasferire al Boca Juniors come quota di solidarietà per il trasferimento del centrocampista argentino Leandro Paredes, 26 anni, sostiene Olè. L’importo totale dei pagamenti di solidarietà è stato di 1,5 milioni di euro, 519 mila euro per la prima tranche, ma i soldi appunto sono stati rubati. Al momento, tutti gli 1,5 milioni di euro sono stati trasferiti sul conto del Boca Juniors. Continua la ricerca del furto dei 519 mila euro. Il contratto del giocatore con il club francese è valido fino all’estate 2023.