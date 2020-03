Guai in vista per Klopp, Alisson verso il forfait con l’Atletico Madrid

In casa Liverpool il momento è sicuramente delicato. Tra Champions, Coppa e Campionato sono arrivate tre sconfitte ravvicinate, risultato non abituale per la squadra di Klopp. Inoltre, con il Coronavirus che dilaga, il rischio non poter festeggiare con i tifosi la vittoria (quasi certa) della Premier League rende l’idea della situazione complessa che si sta vivendo in quel di Anfield.

ALISSON KO – Ad aggravare la situazione però ci ha pensato il bollettino medico. Jurgen Klopp durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bournemouth ha esordito così: “Alisson non ci sarà“. L’allenatore tedesco ha poi affermato che il portiere è alle prese con un infortunio all’anca verificatosi durante l’allenamento. L’ex Roma è in dubbio anche per la gara di ritorno contro l’Atletico Madrid. In quel caso, sarebbe un’assenza gigantesca per il Liverpool.