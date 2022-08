Guai per Cristiano Ronaldo: multato dopo l’aggressione a un ragazzo autistico

Il momento no di Cristiano Ronaldo non accenna a fermarsi. La rottura con il Manchester United e con l'allenatore Ten Hag si è ormai consumata e il suo agente Jorge Mendes è alla disperata ricerca di un club che possa concedergli un'alternativa ai Red Devils. Oltre al campo, tuttavia, il momento no dell'asso portoghese sta procedendo anche fuori dal campo dove, come riporta il Daily Mirror, l'ex Juve è stato convocato, interrogato e poi multato dalla polizia di Liverpool per un fatto risalente alla passata stagione.