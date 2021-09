Guangzhou Evergrande, Cannavaro ha rescisso il contratto

L'ex campione del mondo con l'Italia avrebbe messo fine alla sua esperienza come allenatore del club cinese

Fabio Cannavaro ha lasciato il colosso della Super League cinese del Guangzhou Evergrande . Come scrive l'Ansa, a dare la notizia sono stati, in queste ore, sono i media cinesi. Secondo il portale di notizie sohu.com l'ex capitano della nazionale italiana, nonché campione del mondo del 2006, ha cancellato il volo che lo avrebbe dovuto riportare proprio a Guangzhou oggi stesso, accettando la rescissione consensuale del suo contratto con il club.

Il Guangzhou FC finora non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale a proposito di questa notizia. Da quanto si apprende, è possibile che sarà l'attuale capitano Zheng Zhi a fare da allenatore sostituto per aiutare gli otto volte campioni della massima serie cinese a portare a termine questa stagione. Sempre secondo sohu.com, il Guangzhou FC avrebbe ribadito la volontà di terminare il campionato come previsto, sebbene il China Evergrande Group, la società che gestisce anche il club, sia alle prese con le ormai note difficoltà finanziarie.