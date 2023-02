Guardiola al miele su Kane: “Tra i migliori attaccanti visti nella mia vita”

Guardiola tra Haaland e Kane

"Siamo estremamente soddisfatti di Erling Haaland. E ovviamente penso che il Tottenham sia molto contento di Harry Kane", ha esordito Guardiola parlando di come i due club siano reciprocamente contenti dei loro centravanti. Ancora su Kane: "È un giocatore eccezionale. Quello che fa Harry Kane è incredibile: i gol ma in generale le qualità che ha. Harry Kane rimane uno dei migliori attaccanti che abbia mai visto in vita mia. Non ha vinto nulla? Non importa. È come con gli allenatori. Ci sono allenatori incredibili, incredibili che non vincono titoli. Sono pessimi allenatori perché non vincono titoli? No, a volte succede. Penso che il Tottenham sia felice di avere Kane in squadra. E noi, ripeto, siamo molto contenti di avere un giocatore così giovane come Erling, che penso ci regalerà molti anni positivi".