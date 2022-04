Guardiola, altro record col Manchester City e batte… Mourinho

Numeri importanti per il manager dei Citizens

Come riportato da Opta, infatti, col successo contro il Brighton, Pep Guardiola ha trovato la 250^ vittoria considerando tutto le competizioni alla guida dei Citizens stabilendo un record unico. Nessun allenatore ha impiegato così poche partite (344) per raggiungere tale traguardo alla guida di un club inglese. Al secondo posto di questa particolare graduatoria si trova, invece, José Mourinho con 396 e a chiudere il podio Kenny Dalglish a 429. Fuori dal podio Arsene Wenger con 433 e Don Revie con 429.

Intervenuto in conferenza stampa dopo il successo dei suoi, Guardiola ha avuto modo di parlare anche della corsa al titolo di Premier League: "Per quanto riguarda il titolo, non siamo stupidi: se lasciamo per strada due punti, basta semplicemente un pareggio, il Liverpool può diventare campione. Se le vinciamo tutte, saremo noi i campioni. I giocatori lo sanno e ci proveremo". Staremo a vedere se i Citizens riusciranno ad imporsi fino alla fine...