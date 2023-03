Guardiola ammette: “Vedere Kompany allenare mi fa sentire vecchio”

A margine della sfida di FA Cup tra Manchester City e Burnley, il tecnico Citizens Pep Guardiola ha parlato, oltre che dei temi caldi del match, anche di come sarà per lui affrontare Vincent Kompany , mister della formazione rivale, nonché suo ex calciatore.

In settimana, tra le altre cose, Pep aveva mosso dei complimenti importanti proprio al giovane allenatore: "Personalmente, sono felicissimo per i suoi successi al Burnley. Prima o poi tornerà (al City ndr). Il suo destino da allenatore del City è già scritto nelle stelle. Succederà. Non so quando ma succederà. E' una mia sensazione. Forse mi sbaglio".