Guardiola attacca: “Se non vendi alle rivali sei un piccolo club”

In conferenza stampa, il tecnico del Manchester City ha commentato le dinamiche di mercato che coinvolgono le big, in riferimento alla cessione di Palmer al Chelsea

Pep Guardiola senza peli sulla lingua. In conferenza stampa, il tecnico del City ha parlato di una frequente dinamica di calciomercato, ovvero la cessione di un calciatore ad una squadra rivale. Secondo l'allenatore catalano, questo tipo di operazione non dovrebbe rappresentare un problema, come dimostrato dallo stesso City. Nelle ultime sessioni di mercato, infatti, i Citizens hanno ceduto Palmer al Chelsea (in estate), Zinchenko e Gabriel Jesus all'Arsenal.

LE PAROLE DI GUARDIOLA - "Io do la mia opinione al club, poi sono loro che decidono se l'acquisto conviene ad entrambe la parti, i club e il calciatore. Credo che così si debba fare, altrimenti sei un piccolo club. I grandi club non si preoccupano di certe cose, prendono decisioni per dare benefici a tutte le parti coinvolte, i club, il calciatore e spesso gli agenti. Se un mio giocatore vuole andare allo United, al Chelsea o al Liverpool, dove vuole, che problema c'è? È contento di andare lì, il club è contento per la cessione, l'altro club è contento per la quantità di denaro da spendere. Non vedo proprio il problema"