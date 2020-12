Guardiola blocca il quarto uomo con la lavagna del recupero: “Non ero d’accordo ma è lui che decide…”

Un pareggio che non soddisfa nessuno, specie il Manchester City di Pep Guardiola che dopo aver praticamente dominato il West Bromwich, esce dal campo con un solo punto. Eppure, a far parlare maggiormente nelle ore successive alla gara, non è tanto il risultato, quanto una reazione inattesa del manager dei Citizens. Verso la conclusione della partita, il quarto uomo ha dovuto segnalare il tempo di recupero ma, prima di poterlo fare, ha dovuto superare la forte resistenza del tecnico City.

Le telecamere hanno pizzicato Guardiola nel tentativo di bloccare la lavagnetta con i minuti di recupero. Il motivo? Erano… troppo pochi. Ai microfoni della BBC, il manager catalano ha spiegato la sua reazione: “Ho detto che forse quattro minuti non erano sufficienti. Quasi tre minuti di attesa solo considerando tutte le sostituzioni, quattro non erano sufficienti”, ha detto il tecnico del Manchester City che però alla fine si è dovuto arrendere. “Ma lui è al comando e quindi ha deciso così”.