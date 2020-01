Guardiola cambia rigorista, Gabriel Jesus: “Devo impegnarmi di più, ma in allenamento…”

“Questo è il calcio. A volte sbagli e devi tornare più forte”. Queste in parte sono state le dichiarazioni di Gabriel Jesus rilasciate al Daily Post dopo che Guardiola nel match contro il Fulham ha designato Ilkay Gundogan come nuovo rigorista. Una scelta che arriva dopo tre errori consecutivi dal dischetto del brasiliano in questa stagione. L’ultimo contro lo Sheffield United.

“Solitamente gli allenatori scrivono il nome del rigorista negli spogliatoi e contro il Fulham l’incaricato era Gundo (Gundogan)”. Il brasiliano ha voluto anche precisare che spesso è efficace dagli undici metri: “In allenamento ne segno molti. Se ne calcio cinque solitamente li segno tutti. Quest’anno in campionato non è andata così. Sbagliando un rigore in partita affronti il prossimo con più pressione. Devo allenarmi di più e migliorare tanto”, ha concluso Gabriel Jesus.