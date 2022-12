Guardiola choc: “Mai come Ferguson o Wenger, contratto 2025 è pezzo di carta”

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha detto che potrebbe lasciare la squadra prima della scadenza del suo contratto. L'attuale accordo tra il mister catalano e il club inglese cesserà nel 2025. “Nel momento in cui sento che qualcosa non va, mi dimetterò o non rinnoverò il mio contratto. Non resterò come Ferguson o Wenger. Il contratto è solo un pezzo di carta. Ho esteso l'accordo con il club perché sento che la squadra può ancora fare bene sotto la mia guida. Alla fine, è tutta una questione di risultato. Se ci stanchiamo l'uno dell'altro, non rimarrò fino alla fine per via del contratto” ha ammesso Guardiola.