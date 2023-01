Guardiola consigliere… del Chelsea: “Date tempo a Potter. Io a Barcellona avevo Messi…”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato dopo il 4-0 con cui la sua squadra ha battuto il Chelsea ai 16esimi di finale di FA Cup. Un risultato netto che mette in evidenza come la formazione di Londra, sotto la guida di mister Potter non abbia ancora trovato bene la via. Proprio per questo, il manager Citizens si è improvvisato "consigliere" dei londinesi.