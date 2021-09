Guardiola contro la Premier League: “Tutti hanno 5 sostituzioni e noi 3. Ridicolo…”

Il tecnico del Manchester City non capisce il ritorno alle tre sostituzioni invece che 5 come successo nella scorsa annata a causa dell'emergenza pandemica e del fitto calendario

Redazione ITASportPress

Dopo aver vinto in Carabao Cup per 6-1 contro il Wybombe, Pep Guardiola, manager del Manchester City, non le manda a dire riguardo il regolamento del calcio inglese in merito alle sostituzioni possibili. Nella passata stagione, a causa del fitto calendario e della pandemia di coronavirus, i principali campionati del mondo si erano accordati per aumentare il limite delle sostituzioni nell'arco di una partita da 3 a 5.

Da questa stagione, però, in Premier League e in generale nelle competizioni inglesi, si è tornato ai soliti tre cambi. Un fatto che non è piaciuto al tecnico Citizens che, come riportato dal Mirror, ha voluto sottolineare l'inadeguatezza della decisione dei vertici del calcio inglese.

RIDICOLO - "Le squadre di tutto il mondo hanno l'opportunità di fare cinque sostituzioni e noi ne abbiamo ancora solo tre. Dato il calendario serrato, questo è, perdonatemi, estremamente ridicolo", ha detto Guardiola. "Ripeto diricolo e vi spiego il motivo: ci sono così tanti infortuni, così tante partite. Perché non possiamo fare cinque sostituzioni in 90 minuti? Tutti nel mondo stanno guardando i giocatori di calcio, la loro salute e noi invece continuamo ad avere solo tre sostituzioni e partite ogni tre giorni. È impossibile prepararsi. Se continuerà ad essere così sarà davvero complicato. Me lo devono spiegare perché noi abbiamo solo tre cambi e gli altri 5".