Guardiola: “De Ligt ottimo centrale, chi lo prenderà sarà a posto per molti anni”

Poche parole, ma significative. Pep Guardiola, come riportato dal Mundo Deportivo, oggi era presente all’inaugurazione di un nuovo campo da calcio da parte della Fondazione Johan Cruyff, di cui è ambasciatore, e ha rilasciato alcune dichiarazioni, soprattutto incentrate sul mercato: “De Ligt è un ottimo centrale, ha 19 anni e chi riuscirà a prenderlo sarà a posto per molti anni perché è un profilo davvero importante – ha detto il mister del Manchester City sul giovanissimo olandese, promesso sposo della Juventus, per poi mettere a tacere le voci che vogliono Asensio ai Citizens -. Non è stata fatta alcuna offerta a proposito al Real Madrid, non ci sono possibilità di acquistarlo”. Su Griezmann, che probabilmente andrà al Barcellona, e Neymar, che continua a piacere ai blaugrana: “Gli ottimi giocatori sono sempre i benvenuti. Andranno da Valverde? Dipende da molte cose, dalle sue idee, da quelle dell’area tecnica, e così via”.

Qualche parola anche su Leo Messi: “Sarà importante per sempre: il Barcellona ha disputato una buonissima stagione, l’argentino è stato fondamentale e continuerà ad esserlo”.