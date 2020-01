Guardiola e i problemi… alla guida: danni alle sue auto per 460 mila sterline da quando è al City

Che Pep Guardiola sia uno degli allenatori più bravi nel panorama calcistico mondiale lo si sapeva. Che avesse, però, qualche piccolo problema con le auto invece…

DANNI – Stando a quanto riporta il Sun, infatti, il tecnico del Manchester City dal 2016 ad oggi ha danneggiato le sue auto per una cifra che si aggira attorno alle 460 mila sterline. Guardiola ha avuto a disposizione una Mercedes GLE, un Range Rover, una Bentley GTX700 e, infine, una Mini Cooper danneggiate rispettivamente per le ‘modiche’ somme di 80mila, 150mila, 200mila e 30 mila sterline. Insomma, Guardiola sarà anche un grandissimo tecnico ma come pilota… non si può dire altrettanto.