Guardiola e il BarcaGate: “Barcellona tornerà più forte. Bartomeu innocente fino a quando…”

A margine della vittoria contro il Wolverhampton Pep Guardiola, manager del Manchester CIty, ha avuto modo di parlare anche della situazione in casa Barcellona, dopo l’arresto di Josep Maria Bartomeu a seguito dello scandalo BarcaGate. Il mister dei Citizens, nonché ex blaugrana, si è soffermato sul futuro della società e anche sull’ex patron dei catalani.

Guardiola: “Barcellona tornerà più forte. Su Bartomeu…”

“È una situazione sgradevole, spero che finisca bene. Bartomeu è innocente fino a quando non verrà provata la sua colpevolezza nel processo“, ha commentato Guardiola senza sbilanciarsi troppo. “Sono felice perché questa settimana ci sarà un nuovo presidente e voglio congratularmi con i candidati per il lavoro svolto durante la campagna elettorale. È un momento molto difficile in tutto il mondo e in particolare a Barcellona per i motivi che sono sotto gli occhi di tutti. I candidati hanno dimostrato del coraggio nel prendersi la responsabilità di guidare il club nei prossimi anni. Spero che voteranno più persone possibile e che il nuovo presidente chiamato a guidare quello che considero sentimentalmente il miglior club del mondo possa dare fiducia a tutto l’ambiente. Il Barcellona tornerà a essere il club che tutti conosciamo“.