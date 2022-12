Guardiola e il complimento a Kalvin Phillips: “Fisico perfetto, molto sensuale”

"Ha un fisico perfetto, molto sexy". Sono state queste le parole di Pep Guardiola a proposito di K alvin Phillips . Il mister del Manchester City ha fatto un passo indietro rispetto alle dichiarazioni di qualche giorno fa sulle delle condizioni fisiche del centrocampista inglese giudicato in sovrappeso. Infatti, dopo il successo col Leeds in Premier League, il manager Citizens ha esaltato, in modo ironico, la forma del suo calciatore sorprendendo tutti.

"Kalvin è stato fuori la prima parte di stagione per un intervento chirurgico per arrivare al Mondiale e ha fatto di tutto per poterlo giocare", ha spiegato Guardiola. " Non si tratta solo di essere in forma, bisogna capire cosa vogliamo fare, i movimenti... Si tratta, quindi, il più velocemente possibile, di essere pronto perché Rodri non può giocare sempre tutte le gare. Comunque, come ho detto, ha già un fisico perfetto, molto sexy. Quindi giocherà. Prima o poi lo farà".