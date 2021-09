Guardiola e il possibile addio di Bernardo Silva: “Chi lo prende avrà uno dei migliori”

Il manager del Manchester City sul potenziale addio del portoghese

Un rapporto quasi paterno tra Pep Guardiola e Bernardo Silva . Il manager del Manchester City , come riporta Goal, è stato interpellato a proposito del futuro del calciatore portoghese che nella scorsa finestra di mercato sembrava poter essere ceduto. Il tecnico ha commentato tali rumors non nascondendo l'esistenza di questa possibilità per il futuro.

FELICE - "Tutto quello che voglio è che Bernardo sia felice, qui o ovunque voglia", ha esordito il mister. "Tutto quello che voglio è la sua felicità perché è un ragazzo che merita il meglio. Ultimamente è stato veramente eccezionale e non voglio dimenticare che l'anno della nostra seconda Premier League, quella dei 98 punti, è stato il migliore in assoluto del campionato. Lo so che era solo tra i candidati e non è stato eletto il migliore ma lo era. Dopo quella stagione è calato un po', non era nella posizione che preferiva ma ora è tornato e speriamo che possa aiutarci. Se poi deciderà di andare via, l'unica cosa che posso dire è che il club che prenderà Bernardo avrà uno dei migliori giocatori del mondo. Se ora è felice? Uno che non è felice non gioca così bene...", ha concluso Guardiola.