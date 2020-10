Guardiola e l’abbraccio di Aguero all’arbitro donna: “Fa così anche con me ma se lei è offesa chiederà scusa”

Ha fatto molto discutere l’atteggiamento di Sergio Aguero con l’assistente dell’arbitro, Sian Massey-Ellis. La donna era stata abbracciata in modo ritenuto non appropriato dal Kun nel corso della sfida tra Manchester City e Arsenal. Un momento che tra media e social aveva davvero scatenato tante polemiche. Dopo averlo difeso a fatto appena accaduto, Pep Guardiola, manager dei Citizens, ha rincarato la dose prendendo la parte del calciatore e spiegandone le buone intenzioni.

Guardiola: “Aguero ha abbracciato anche me tante volte”

“Tutte le persone che lo hanno visto da fuori lo hanno condannato”, ha detto Guardiola a proposito del comportamento di Aguero in conferenza stampa come riporta Goal. “Ma io conosco le intenzioni di Sergio. Aguero ha mosso le braccia nel solito modo, come ha fatto con me tante volte, dentro o fuori dal campo, o quando l’ho abbracciato io stesso. Può accadere durante una sostituzione o quando a volte va a contatto con l’arbitro o l’avversario. Se avessi visto aggressività, forse l’avrei condannata io stesso ma non è questo ciò che è avvenuto. Penso che questa sia stata una situazione normale, dato che lo conosco perfettamente”.

E ancora: “Aguero potrebbe essere un giocatore più grande nel calcio, ma è molto umile. Una delle persone più simpatiche che abbia mai incontrato. Non ho parlato di questa situazione con Sergio, ma sono sicuro che se l’arbitro si sentirà male o offesa, Sergio chiederà scusa senza problemi”.