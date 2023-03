Guardiola elegge il suo successore: “Kompany al Manchester City scritto nelle stelle”

Le parole del managers Citizens sul futuro mister del club.

Redazione ITASportPress

Il tecnico del Manchester CityPep Guardiola, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara odierna contro il Newcastle, ha avuto modo di parlare anche del futuro del club. Particolare riferimento al ruolo di mister della squadra, chiaramente quando non ci sarà più lui alla guida.

In tal senso, il catalano ha fatto apertamente il nome di Vincent Kompany, attuale allenatore del Burnley e avversario il 18 marzo prossimo in FA Cup, nonché leggenda del club Citizens: "Personalmente, sono felicissimo per i suoi successi al Burnley. Prima o poi tornerà", ha detto Guardiola. "Il suo destino da allenatore del City è già scritto nelle stelle. Succederà. Non so quando ma succederà. E' una mia sensazione. Forse mi sbaglio".

Che possa essere proprio Kompany in futuro il suo successore in panchina? Sicuramente c'è grande stima per il belga e Pep sarebbe davvero felice di vederlo alla guida del club nei prossimi anni.